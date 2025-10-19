بلدية غزة: النفايات تُحاصر المواطنين والوعود الدولية بحل فوري لم تُنفذ

فلسطين اليوم

أكدت بلدية غزة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن الأمراض والأوبئة تواصل انتشارها في مدينة غزة، بسبب تراكم النفايات وغياب آليات حديثة للتخلص منها.

وأوضحت بلدية غزة، أن أكثر من ربع مليون طن من النفايات متراكمة في مدينة غزة جراء تدمير الاحتلال آليات البلدية.

ولفتت البلدية، أن المكبات العشوائية للنفايات تحاصر منازل المواطنين في مدينة غزة، مما أدى لانتشار الأمراض والأوبئة.

وبينت البلدية، أنها سلَمت المؤسسات الدولية قائمة باحتياجاتها وتلقت وعوداً ما تزال حبراً على ورق.