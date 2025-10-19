الأونروا: ننتظر دخول كميات كبيرة من المساعدات ومستلزمات للإيواء

فلسطين اليوم

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن ️وضع الوكالة المالي خطير، داعياً الدول العربية لدفع المستحقات المالية لضمان عملها.

وأوضح أبو حسنة، أن الوكالة تنتظر 6 آلاف شاحنة من المساعدات لدخول قطاع غزة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تنتظر عند معابر غزة.

وقال:" لدينا كميات من المواد الغذائية في مستودعاتنا في الأردن ومصر تكفي جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر، ولدينا ما يكفي لإيواء أكثر من مليون شخص في قطاع غزة."

وأعرب أبو حسنة، عن خشيته من أن تتحجج "إسرائيل" بمسألة جثامين الرهائن لمواصلة منع دخول المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أن "إسرائيل" اغتالت مدن قطاع غزة ومسحتها عن وجه الأرض خلال الحرب.

ودعا إلى ضرورة السماح بإدخال كل المساعدات إلى قطاع غزة دون أي تأخير.