جُثث الأسرى الإسرائيليين في غزة: حماس تواجه معضلة ونتنياهو يتلاعب ويهدد

فلسطين اليوم

على الرغم أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أبلغت الوسطاء منذ اللحظة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار أن تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الـ28 سيواجه معضلة ايجادهم بسهولة جراء القصف والدمار والنسف، إلا أن "إسرائيل" تستخدم هذه الورقة للتلاعب والتهديد والضغط.

فنتنياهو قرر استمرار إغلاق معبر رفح البري المفترض أن يفتح أبوابه أمام المرضى والجرحى للسفر، حتى يتم تسليم آخر جثة إسرائيلي، كما يمارس ضغطاً وتلويحاً مستمراً بالتصعيد العسكري وعرقلة إدخال المساعدات وفتح معبر رفح البري.

والتزمت فصائل المقاومة الفلسطينية التزمت بتسليم الأسرى الأحياء دفعة واحدة، كما نصت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أن" كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس وعلى مدار الأيام الماضية التي تلت تسليم الأسرى الأحياء، تمكنت من تسليم 11 جثماناً لأسرى إسرائيليين لديها ولدى بقية الأذرع العسكرية، فيما لم تتمكن من استخراج بقية الجثث.

وأصدرت "القسام" بياناً قبل أيام قال فيه: "لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف".

في المقابل، تصاعدت وتيرة التهديدات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء ائتلافه الحاكم والتلويح باستئناف الحرب وفرض عقوبات على القطاع وحركة حماس نتيجة عدم تسليم الجثث الإسرائيلية.

ورغم أن الاتفاق نصّ على فتح معبر رفح وتدفق المساعدات إلى القطاع بوتيرة تتراوح ما بين 400 إلى 600 شاحنة يومياً إلا أن الاحتلال لم يلتزم بذلك، وأبقى على المعبر مغلقاً وعرقل وصول المساعدات بوتيرة كبيرة.

ومع تواصل الاتصالات بين الوسطاء وحركة حماس من جهة والإدارة الأميركية من جهة أخرى يبدو المشهد حالياً مقتصراً على فرض الحكومة الإسرائيلية عدداً من الإجراءات العقابية على القطاع من دون تصعيد ميداني كبير.

وسبق أن أصدر مكتب نتنياهو، أول من أمس الجمعة، تصريحاً أكد فيه ضرورة التزام حركة حماس بخطة ترامب وأن الوقت ينفد، عدا عن اتهامها بمعرفة أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين لديها ومحاولة كسب الوقت.