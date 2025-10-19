كتائب القسام تسلّم جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين

فلسطين اليوم

سلَمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنّه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سلمنا جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها في قطاع غزة عند الساعة الـ10 مساء بتوقيت غزة".

وتواصل المقاومة الفلسطينية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار، بينما توضحّ أنّ "ما تبقى من جثث تحتاج جهوداً كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف".