حماس ترد على قرار نتنياهو إغلاق معبر رفح وتُوجه رسالة للوسطاء

فلسطين اليوم

ردَت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، معتبرةً أنه خرقًا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنكرًا واضحًا للالتزامات التي تعهّد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، وعرقلة إدخال المعدات الخاصة بعمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ووقف دخول الفرق المختصة بفحص الجثامين والتأكد من هويتها، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث.

وأكدت "حماس" أن الاحتلال يواصل ارتكاب الخروقات والتجاوزات التي بلغت حتى الآن أكثر من 47 خرقًا موثقًا، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين، ما يعكس نوايا الاحتلال العدوانية واستمراره في فرض الحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أن ما يقوم به "مجرم الحرب نتنياهو" من اختلاق للذرائع وتعطيل للاتفاق هو محاولة للتنصل من التزاماته، داعية الوسطاء والجهات الضامنة إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورًا، وضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.