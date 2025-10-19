طقس فلسطين: أجواء خريفية معتدلة حتى الخميس

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء خلال الأيام المقبلة خريفية معتدلة إلى حد كبير، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع، فيما تحذر الأرصاد من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الأحد، أجواء غائمة جزئيا إلى صافية دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

ويكون الطقس معتدلا في معظم المناطق نهارا، وحارا نسبيا في الأغوار مع درجات حرارة في بدايات الثلاثينيات، بينما يسود ليلا جو لطيف ومنعش يميل إلى البرودة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع بقائها أدنى بقليل من معدلها السنوي العام.

وتستمر الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، بينما تكون حارة نسبيا في السهول وحارة بشكل واضح في الأغوار.

ومع ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا في معظم المناطق، ويميل إلى البرودة في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

وتبقى الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة نسبيا في السهول، وحارة بشكل واضح في الأغوار.

ومع حلول المساء والليل، يسود طقس منعش في معظم المناطق، ويميل إلى البرودة في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف، لتسود أجواء أقرب إلى الصيفية في مختلف المناطق الجبلية.

ويكون الطقس حارا نسبيا في السهول، وحارا بشكل واضح في الأغوار ومنطقة البحر الميت. ومع ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح منعشة في معظم المناطق، وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء أقرب إلى الصيفية خلال النهار، حيث تسجل الحرارة مستويات أعلى من معدلاتها السنوية بنحو أربع درجات مئوية.

ويستمر الطقس حارا في مناطق الأغوار، مع درجات حرارة تتراوح بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية. ومع حلول المساء والليل، تنكسر حدة الحرارة لتسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق.

ودعت الأرصاد إلى الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر والليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.