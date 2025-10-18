زيارة ويتكوف وكوشنير لغزة يتصدرها معبر رفح

فلسطين اليوم

ذكرت القناة ١٢ العبرية عن مصدر مطلع السبت 18 تشرين الأول 2025 أن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن معبر رفح لم يعجب الأمريكيين ويرون أنه يتسبب في ضرر.

وأوعز نتنياهو بعدم إعادة فتح معبر رفح حنى إشعار آخر.

وفي بيان لمكتب نتنياهو قال إنه سيعاد النظر في فتح المعبر وفقا لمدى وفاء حركة حماس بالتزاماتها بأعادة جثث قتلى الاحتلال وتنفيذ الاتفاق.

وأضافت القناة ١٢ العبرية عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة الأميركية ستنخرط بعمق في كل ما سيجري في قطاع غزة، وأن ويتكوف وكوشنير سيركزان على مشروع رفح الجديدة كنموذج لقطاع خال من حماس، ويعملان على صياغة خطة لنزع سلاحها.

وذكرت المصادر نفسها أن ويتكوف وكوشنر سيركزان خلال زيارتهما على مواصلة البحث عن جثث الرهائن، وأن الولايات المتحدة طلبت من الاحتلال الإسرائيلي السماح لفريق تركي بالمساعدة في البحث عن الجثث.

ونقلت القناة ١٢ العبرية عن مسؤول أميركي عدم السماح للاحتلال بتقليص المساعدات لقطاع غزة، وضرورة إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة.