الأمم المتحدة تطلق عملية إزالة الركام بغزة

فلسطين اليوم

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السبت 18 تشرين الأول 2025 عمليات واسع لإزالة الأنقاض من الطرق الرئيسية في مدينة غزة، بهدف إعادة فتحها وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أحد المواقع في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، برفقة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين جاكو سيليرز، لتقييم مدى التقدّم في إزالة الأنقاض ضمن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإدارة العملية.

وقال سيليرز إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتولى اولى الخطوات العملية لعملية الإزالة معتبرا إياها تحديا كبيرا في غزة.

وأعلن البرنامج سابقا أن حجم الركام في غزة يصل إلى 60 مليون طن من الركام.