سفارة فلسطين في القاهرة تعلن موعد فتح معبر رفح

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة اليوم السبت عن موعد فتح معبر رفح البري.

وأوضحت السفارة أنه، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، تقرر فتح معبر رفح البري بدءًا من يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، وذلك لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر.

ودعت السفارة جميع المواطنين الراغبين بالسفر إلى تسجيل بياناتهم والتي تشمل:

- الاسم الرباعي

- تاريخ الميلاد

- رقم جواز السفر (إن وجد)

- رقم الهوية

- رقم الهاتف الجوال

وذلك عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01223301974

وأكدت السفارة أنها ستتولى عملية التواصل المباشر مع المواطنين المسجلين، لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمع، تمهيدًا للتحرك إلى معبر رفح.

ودعت السفارة جميع الراغبين بالسفر الإسراع في التسجيل والتأكد من صحة البيانات لضمان سلاسة الإجراءات.