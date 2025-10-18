الصحة بغزة: تسلمنا جثامين من الاحتلال مصابة بالرصاص في الرأس والصدر

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها تسلمت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعة جديدة من الجثامين، أظهرت على عدد منها إصابات مباشرة بالرصاص في منطقتي الرأس والصدر، ما يعزز الشبهات حول تعرض أصحابها لعمليات إعدام ميداني.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الطواقم الطبية لاحظت أثناء الفحص الأولي للجثامين وجود آثار تعذيب وإصابات دقيقة ومركزة، ما يثير القلق حول ظروف الوفاة والطريقة التي تم بها قتلهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 135 جثماناً منذ بدء تسلم الدفعات.

وفي بيان صحفي، أوضحت الوزارة أن الطواقم الطبية تتابع التعامل مع الجثامين وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة، والتي تشمل الفحص الشرعي والتوثيق الدقيق، تمهيداً لتسليم الجثامين لذويهم بشكل رسمي.

ويأتي هذا التطور في ظل تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال فترة الحرب، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء وتعريض بعضهم للتنكيل والتشويه.