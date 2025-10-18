أبو حسنة: نحتاج لإدخال مئات آلاف الخيام بسبب الدمار الواسع في قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا حاجة الوكالة الماسة لإدخال مئات آلاف الخيام والمعدات الإغاثية لتأمين الحد الأدنى من المأوى للنازحين.

وأوضح ابو حسنة في تصريح له اليوم السبت أن حجم الدمار في القطاع واسع جدًا، حيث تسببت الحرب الأخيرة في تدمير آلاف المنازل بشكل كلي أو جزئي، ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

وأضاف أن معظم النازحين يعيشون حالياً في العراء أو داخل مبانٍ مدمرة جزئيًا، تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة.