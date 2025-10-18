الليكود: الهجوم في قطر فشل وسنواجه لجنة تحقيق

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال المتحدث باسم حزب الليكود، غي ليفي، إن هناك قضايا يتحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤوليتها، مشيرًا إلى أن من بينها الهجوم الذي نُفذ في قطر ولم ينجح.

وأضاف ليفي في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية، أن لجنة تحقيق ستُشكّل بسلطات كاملة مماثلة للجنة حكومية، لكن "الاختلاف سيكون في تركيبتها التي ستحظى بثقة الجمهور".

وتابع: "العائلات تستحق لجنة تفحص أيضًا كيف أضرّ النظام القضائي الإسرائيلي بالأمن على مرّ السنين".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي داخل "إسرائيل" للمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة حول إخفاقات 7 أكتوبر، خاصة بعد انتهاء الحرب الأخيرة في غزة.