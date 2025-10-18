الإعلام الحكومي: الاحتلال ارتكب 47 خرقًا خطيرًا لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم- غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت إنه رصد 47 خرقًا موثقًا لقرار وقف الحرب على قطاع غزة، من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وذلك منذ الإعلان عن انتهاء الحرب، في انتهاكٍ صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب في بيان له، أن هذه الخروقات شملت إطلاق نار مباشر على المدنيين، وعمليات قصف واستهداف متعمد، واعتقال مواطنين، في مؤشر على استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم وقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن الاحتلال استخدم في هذه الاعتداءات آليات عسكرية، دبابات متمركزة على أطراف الأحياء، وطائرات مسيرة مزوّدة بتقنيات استهداف عن بُعد.

وتم توثيق هذه الانتهاكات في جميع محافظات القطاع دون استثناء، مما يُبرز عدم التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار واستمراره في سياسة القتل والإرهاب.

ووفق البيان، فقد ارتقى 38 شهيدًا وأُصيب 143 مواطنًا منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025.

ودعا المكتب الإعلامي الأمم المتحدة والجهات الضامنة إلى تحرك عاجل لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته، وضمان حماية المدنيين في قطاع غزة.