مدير مجمع الشفاء: لا مستلزمات طبية دخلت لغزة والوضع لا يزال كارثيًا

فلسطين اليوم- غزة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، د. محمد أبو سلمية إن الوضع داخل المنظومة الصحية في القطاع ما زال مأساويًا، مؤكدًا أنه "لا يمكن الحديث عن أي انفراجة حقيقية حتى الآن"، رغم وقف إطلاق النار.

وأوضح في تصريحات له اليوم السبت، أن "لا شيء يُذكر من المستلزمات الطبية دخل إلى قطاع غزة حتى الآن"، وهو ما يُبقي النظام الصحي في حالة شلل شبه كامل.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من المرضى ينتظرون الخضوع لعمليات جراحية منذ عامين، وأن الحصار وتداعيات الحرب الأخيرة زادت من تعقيد أوضاعهم الصحية.

وحذّر من أن "معظم سكان قطاع غزة يعانون من المجاعة"، وهو ما يفاقم بشكل كبير الهشاشة الصحية لدى السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والمرضى وكبار السن.