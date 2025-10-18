انفجار على ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن واستغاثة من الطاقم

فلسطين اليوم- وكالات

أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري بأن ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون أطلقت نداء استغاثة بعد وقوع انفجار على متنها، على بُعد 60 ميلاً بحرياً جنوب اليمن.

وأضافت الشركة أن طاقم السفينة أبلغ عن رغبته في مغادرتها، فيما تتواصل حالياً عمليات البحث والإنقاذ.

ولم تُعرف بعد أسباب الانفجار أو حجم الأضرار، كما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، في ظل تصاعد التهديدات في مياه البحر العربي والبحر الأحمر خلال الأشهر الماضية.