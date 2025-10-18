الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة شعبان دون أي مبرر أو تحذير

فلسطين اليوم- غزة

قال الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مروّعة بحق عائلة شعبان، بعدما استهدفها أثناء تفقدها منزلها في حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة، مؤكدًا عدم وجود أي علامات أو خطوط صفراء على الأرض تدل على تجاوزهم لمناطق يُمنع دخولها.

وأوضح الدفاع المدني أن القصف أسفر عن استشهاد 11 فردًا من العائلة، بينهم أطفال، مشيرًا إلى أن الكلاب نبشت جثث طفلين بعد المجزرة في مشهد مأساوي.

وأضاف أن "قوات الاحتلال كان يمكنها اللجوء لوسائل إنذار غير مميتة مثل إطلاق قنابل الغاز أو التحذير الصوتي، بدلاً من استخدام القوة القاتلة"، معتبرًا ما جرى "جريمة مدروسة وليست خطأ ميدانيًا".

واستنكر الدفاع المدني ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير في تعامل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى التركيز المفرط على جثامين جنود الاحتلال في مقابل تجاهل معاناة آلاف الضحايا والأسرى الفلسطينيين.

وطالب بتحقيق دولي فوري في المجزرة وبتوفير الحماية للمدنيين العائدين لتفقد منازلهم.