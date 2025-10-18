الصحة بغزة تُعلن استلام 15 جثماناً لشهداء من "إسرائيل" بعضها تظهر عليها علامات التنكيل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، عن استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثماناً.

وأكدت وزارة الصحة في تصريح صحفي، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وأشارت إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

وأفادت بأنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 7 شهداء من قبل ذويهم، من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره والمرفق أدناه.

رابط الاستدلال والتعرف على جثامين الشهداء المفرج عنهم من الاحتلال