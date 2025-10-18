مدير الصليب الأحمر: حجم الدمار في غزة يصعّب التعرف على رفات الشهداء

فلسطين اليوم- وكالات

قال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح لصحيفة إل باييس الإسبانية، إن حجم الدمار الهائل في قطاع غزة يجعل من الصعب التأكد من هوية الرفات التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض.

وأكد المسؤول الدولي، أن الوضع الإنساني في غزة بالغ الخطورة، مشددًا على ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان المنكوبين في القطاع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الدعوات الدولية لتكثيف جهود الإغاثة وانتشال جثامين الشهداء، وسط تقارير تشير إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.