محلل اقتصادي يوضح الرؤية المطلوبة لإنعاش اقتصاد غزة ويتحدث عن تأثير إعادة فتح البنوك

فلسطين اليوم

قال المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، إن إعادة افتتاح فروع البنوك في قطاع غزة دون إتاحة السحب والإيداع الفعلي للمواطنين لا يغير من الأزمة شيئاً.

وأوضح أبو قمر في تصريح صحفي، أن فتح الأبواب بلا سيولة يترك الحسابات مجمّدة ويجبر الناس على اللجوء إلى السوق السوداء ودفع عمولات باهظة للحصول على الكاش.

وأشار إلى أنه لا معنى لعودة العمل المصرفي ما لم تُضخ أموال نقدية تتيح التعامل الطبيعي دون خسائر، فالسيولة هي شريان الحياة الاقتصادية وضمان استمرار النشاط التجاري ودفع الأجور.

ورأى أنه بعد عامين من الدمار الذي أصاب 95% من البنية المصرفية وتسبب بخسائر بمئات الملايين، لا يكفي تشغيل فروع محدودة مرحليا دون خطة عاجلة لتأمين السيولة وحماية مدخرات المواطنين.

ونوه إلى أن التقارير الدولية قدّرت كلفة إعادة الإعمار المالي بنحو 42 مليون دولار، لكن الحاجة الفورية تتمثل في كبح السوق السوداء وضمان وصول النقد للفروع والصرافات.

وأفاد أبو قمر، بأن الرؤية المطلوبة لإنعاش الاقتصاد الغزّي تقوم على ضخ السيولة المنتظمة عبر القنوات الرسمية وتوسيع أنظمة الدفع الرقمي وبناء الثقة مع المواطنين من خلال إلغاء العمولات المبالغ فيها وضمان الودائع