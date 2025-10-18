طريقة سهلة لتحسين التمثيل الغذائي في الجسم

فلسطين اليوم

كشفت دراسة أجراها علماء جامعة توركو في فنلندا عن طريقة بسيطة للحفاظ على الصحة وتحسين عملية استقلاب الأغذية في الجسم.

وأشارت مجلة الطب والعلوم الرياضية (SJMSS) إلى أن الدراسة أظهرت أن تقليل مدة الجلوس اليومي بمقدار نصف ساعة فقط يمكن أن يحسّن بشكل ملحوظ قدرة الجسم على استخدام الدهون والكربوهيدرات لإنتاج الطاقة.

وأوضح الباحثون، أن النشاط البدني الخفيف — مثل المشي لمسافات قصيرة أو الوقوف والمشي أثناء التحدث على الهاتف — يساعد في استعادة المرونة الأيضية، أي قدرة الجسم على التبديل بين مصادر الطاقة.

وشارك في الدراسة 64 شخصاً قليلي الحركة معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وبعد متابعة استمرت ستة أشهر، لاحظ العلماء أن المشاركين الذين قللوا من فترات جلوسهم اليومية تحسنت لديهم مؤشرات التمثيل الغذائي وزادت قدرتهم على حرق الدهون.

وبيّن الباحثون أن الأثر الإيجابي للنشاط البدني اليومي ظهر بوضوح لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، مؤكدين أن مجرد تقليل بسيط في وقت الجلوس يمكن أن يشكل خطوة أولى فعالة للوقاية من السكري وأمراض القلب.

وكانت دراسات طبية سابقة قد أوضحت أن ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعياً تقلل من خطر الوفاة الناتجة عن الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والمفاصل وبعض أنواع السرطان.