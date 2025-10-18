مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويحطمون زجاج مركبة في رام الله

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون مسلحون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، قطافي الزيتون وحطموا زجاج مركبة في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية في المكان، بأن عدداً من المستوطنين، هاجموا عائلة المواطن محمد سليمان أبو عواد أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة "الدلجة" شرق البلدة، وحاولوا طردهم من المكان، وحطموا زجاج مركبته، قبل أن يتصدوا لهم ويرغموهم على الرحيل.\

وتواصل قطعان المستوطنين التعدي على أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويرتكبون بحقهم أبشع الجرائم بهدف التنغيص على حياتهم، وسلبهم ممتلكاتهم والاستيلاء عليها للتوسع الاستيطاني.