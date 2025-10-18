"أونروا" تُعلن جهوزية نحو 8 آلاف من معلميها لاستئناف التعليم

فلسطين اليوم

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، أن أكثر من 8 آلاف معلم تابعين لها في قطاع غزة مستعدون للمساعدة في عودة الأطفال إلى التعلم واستئناف تعليمهم.

وشددت الأونروا، في تصريح نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، على أنها أكبر منظمة إنسانية تعمل في قطاع غزة، ويجب السماح لها بأداء مهامها دون أي عوائق.

وأضافت أن "أطفال غزة حُرموا من التعليم لفترة طويلة جدا"، مؤكدة ضرورة تمكينهم من العودة إلى مدارسهم في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن طلاب وطالبات قطاع غزة منقطعون عن التعليم منذ نحو عامين، بسبب الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي دمرت بشكل كلي وجزئي معظم مدارس قطاع غزة، وقتلت المئات من المعلمين وآلاف الطلبة.