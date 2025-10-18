129 حالة اختراق ارتكبها جيش الاحتلال منذ بدء وقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

أكد مركز غزة لحقوق الإنسان اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، أن طواقمه الميدانية وثقت 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة 122 آخرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مركز غزة في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال استهدفت أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025 مركبة مدنية تقلّ أفرادًا من عائلة شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد مدنيًا بينهم 7 أطفال وسيدتان.

وأشار إلى أن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافًا سافرًا بحياة المدنيين وإصرارًا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات "إسرائيل" كقوة احتلال.

وشدد على أن استهداف العائلة يفتقر للضرورة وقوات الاحتلال تملك أدوات مراقبة وقادرة على تحديد أن هذه المركبة لم تكن تشكل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون في منطقة بعيدة.

وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان، أن ما جرى يعكس نهج قوات الاحتلال في استباحة المدنيين والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

واعتبر أن حماية المدنيين لا يمكن أن تتحقق إلا عبر وقف شامل ودائم للعدوان وإلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي الإنساني وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان إنصاف الضحايا.