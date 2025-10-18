مضخات مياه مدينة غزة توقفت عن العمل بسبب التوغل الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أكدت بلدية غزة، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، أن المضخات الـ8 في المدينة توقفت بشكّل تام أو جزئي جرّاء التوغل الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت بلدية غزة في تصريح للتلفزيون "العربي"، أن شبكات الصرف الصحي دُمّرت بشكّل كبير ما تسبب بتسرب كميات كبيرة من المياه في المدينة.

وقالت: "نحن أمام كارثة بيئية جرّاء تسرب مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية: "، مضيفة: "نُواجه خطر تلوث مياه البحر واختلاط مياه الصرف الصحي بخزانات مياه الشرب".

وطالبت، بضرورة إدخال معدات الصيانة ومولدات الكهرباء لصيانة مرافق المياه.