الاحتلال يُعلن التعرف على جثة المحتجز "إلياهو مرغليت"

فلسطين اليوم

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، باستكمال إجراءات التعرف على جثة الأسير إلياهو مرغليت وإعادتها لدفنها في "إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي: "سنواصل جهودنا لاستعادة جثث القتلى ونواصل استعداداتنا لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق".

وطالب، حركة حماس بالوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها.

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، أنّ الصليب الأحمر تسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في وقت متأخر من الليلة الماضية، ضمن صفقة تبادل الأسرى، موضحة، أنه وصل إلى "إسرائيل".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المحتجزين وهو في طريقه إلى قواتنا داخل قطاع غزة".

ووفق القناة "i24”، فإن "إسرائيل" أكدت استلامها تابوتاً من الصليب الأحمر، وسيتم نقل الرفات إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي للتعرف عليه".

الليلة الماضية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثمان أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين تم استخراج جثمانه من داخل قطاع غزة، وذلك ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وتأتي هذه التطورات بينما تتواصل المباحثات عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة، الذي يتضمن بنودًا تتعلق بتبادل الأسرى والجثامين بين الجانبين.