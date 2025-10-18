الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

فلسطين اليوم

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، طلب "إسرائيل" إلغاء مذكرتي توقيف صدرتا بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضافت القناة "12" العبرية، أن المحكمة رفضت أيضًا الطلب الإسرائيلي بتجميد التحقيق الجاري حول تورّط نتنياهو وغالانت في ارتكاب هذه الجرائم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في مؤشر على محاولة تل أبيب استغلال توقف القتال لتفادي المحاسبة الدولية عن أعمال العنف التي ارتكبتها قواتها.

وكانت "إسرائيل" قد شنّت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة استمرت عامين، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية وتشريد السكان وتجويعهم.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.