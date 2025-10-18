قوات الاحتلال تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، مخيمي بلاطة وعسكر القديم شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما داهمت منازل أخرى في مخيم عسكر القديم دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى قرية أودلا تحت الجسر بالسواتر الترابية، فيما احتجزت عددا من الشبان لساعات داخل إحدى "البركسات" في بلدة بيتا جنوب نابلس.