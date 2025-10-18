طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة اليوم

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 غائمًا جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، غائمًا جزئياً إلى صاف بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .