هآرتس: نتنياهو يحاول التهرب من لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى تجنّب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023، خوفًا من تحميله المسؤولية المباشرة عن الإخفاق الأمني والسياسي في تلك الأحداث.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يرفض الضغوط المتزايدة من عائلات القتلى والأسرى لتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، ويحاول تأجيل أو تعطيل أي خطوات رسمية في هذا الاتجاه.

وأضافت هآرتس أن "الأمل الوحيد" المتبقي أمام العائلات هو أن تتحرك المحكمة العليا بسرعة لإلزام الحكومة بالموافقة على فتح تحقيق رسمي، وهو ما قد يضع نتنياهو في موقف سياسي وقانوني حرج.