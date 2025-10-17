الإعلام الحكومي: تلقينا تطمينات من الوسطاء بعمل معبر رفح

فلسطين اليوم- غزة

المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يماطل والمساعدات تواجه عراقيل

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هناك أكثر من 55 مليون طن من الركام منتشرة في مختلف مناطق القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي، مشددًا على الحاجة الماسّة للمعدات الثقيلة والدعم اللوجستي لرفع هذا الدمار الهائل.

و دعا المكتب الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتنفيذ تعهداته، وعلى رأسها إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها.

وأشار المكتب إلى أنه تلقى تطمينات من الوسطاء حول قرب عمل معبر رفح في الاتجاهين خلال الساعات المقبلة، لكنه أشار إلى أن التزام الاحتلال ما يزال موضع شك، في ظل استمرار التملص من تنفيذ بنود الاتفاق.

كما أوضح المكتب أن الوصول إلى جثث أسرى الاحتلال داخل قطاع غزة ليست عملية بسيطة، مؤكدًا أن المهمة معقدة للغاية بسبب نقص المعدات والقدرات الفنية، فضلًا عن الطبيعة الميدانية الصعبة في بعض المناطق.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والتباطؤ في تنفيذ البنود الإنسانية الأساسية التي نص عليها الاتفاق الأخير.