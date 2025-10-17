شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب شرقي مدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت باصًا صغيرًا يقل نحو عشرة ركّاب بالقذائف المدفعية، شرقي دوار الكويت على شارع صلاح الدين، في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي أن طواقمه تمكّنت من إنقاذ فتى مصاب من موقع القصف، بينما لا يزال مصير باقي الركاب مجهولًا في ظل استمرار خطورة الوضع الميداني وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى المكان المستهدف.

وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا حثيثة للتنسيق مع الجهات الدولية المختصة من أجل تأمين وصولها إلى موقع الاستهداف، في محاولة لانتشال الضحايا وتقديم المساعدة للمصابين.

ويأتي هذا القصف في إطار خروقات متواصلة من جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن مؤخرًا، حيث شنّت قواته صباح الجمعة قصفًا مدفعيًا بالتزامن مع إطلاق نار من آلياتها العسكرية شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، مما يعكس هشاشة الاتفاق ويعرّض حياة المدنيين للخطر المتواصل.