حماس تدعو لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتشكيل لجنة لإدارة غزة ومحاسبة قادة الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الجمعة بيان شكر وعرفان، عبّرت فيه عن تقديرها العميق للجهود التي بذلها الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا خلال العامين الماضيين، والتي أثمرت عن الوصول إلى اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي وصفته بـ"الهمجي والمجنون".

وأشادت الحركة بالدور المركزي للوسطاء في استضافة اللقاءات، وتقريب وجهات النظر، وتذليل العقبات التي وقفت في طريق إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مستمر بين الأطراف.

كما وجّهت "حماس" شكرها للدول والجهات التي ساندت الشعب الفلسطيني في مختلف الميادين، خصوصًا الدول العربية والإسلامية، مثل الجزائر وجنوب أفريقيا، إلى جانب روسيا، الصين، كولومبيا، والدول التي دعمت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وتوجهت الحركة بتحية خاصة إلى من وقفوا ميدانيًا وقدموا التضحيات، سواء في اليمن أو لبنان أو العراق أو إيران، إضافة إلى المتضامنين الدوليين الذين ساندوا غزة عبر سفن كسر الحصار، أو من تظاهروا حول العالم دعماً للفلسطينيين.

كما ثمّنت "حماس" الدور البارز لوسائل الإعلام التي ساهمت في فضح جرائم الاحتلال، ونقل معاناة الفلسطينيين، رافضةً الانحياز للسردية الإسرائيلية رغم الضغوط.

وفي سياق البيان، دعت "حماس" جميع الأطراف إلى مواصلة جهودهم، لا سيما الوسطاء، من أجل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها إدخال المساعدات الإنسانية، فتح معبر رفح في الاتجاهين، وبدء عملية الإعمار العاجلة للمنازل والمنشآت المدمرة.

وأكدت الحركة على ضرورة الإسراع في تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" من المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيًا، لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في المرحلة القادمة، تزامنًا مع استكمال انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المتفق عليها.

وشددت حماس في بانها على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، على جرائم الحرب والتطهير العرقي، التي ارتكبت بحق المدنيين والعزل من النساء والأطفال في قطاع غزة، داعية إلى مواصلة المقاطعة الشاملة للاحتلال وعزله سياسيًا وقانونيًا.