الصحة العالمية تدعو لفتح المعابر وإجلاء مرضى غزة إلى دول أخرى

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة بشكل عاجل، للسماح بإجلاء المرضى وإدخال المساعدات والإمدادات الطبية، في ظل الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي.

وقالت المنظمة إن ما بين 80% إلى 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار أو لأضرار بالغة، مشيرة إلى أن إعادة بنائها ستتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة.

وشددت على ضرورة إعادة ربط مدينة غزة بالقدس والأردن ومصر لتسهيل الإجلاء الطبي، داعية دولًا إضافية إلى استقبال الحالات الطبية الحرجة من القطاع، نظرًا للضغط الهائل على النظام الصحي المحلي.

وأكدت المنظمة أن الوضع الصحي في غزة كارثي، ويستلزم تحركًا دوليًا فوريًا لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.