مصدر "اسرائيلي" يُقر بمقتل أسرى خلال الغارات على غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف مصدر أمني رفيع أن المعلومات الاستخباراتية التي امتلكها جيش الاحتلال بشأن أماكن وجود الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وحالتهم لم تكن دقيقة بشكل كامل في أي وقت من الأوقات خلال الحرب.

وقال المصدر إن الوضع كان "ديناميكيًا للغاية"، وإن مصير الأسرى كان قد يتغير للأسوأ في غضون دقائق، حتى قبل تنفيذ أي غارة جوية.

وأشار إلى أن "بعض الأسرى قُتلوا بالفعل نتيجة القصف الإسرائيلي"، مؤكدًا أن هذا كان من أكثر التحديات تعقيدًا خلال إدارة العمليات العسكرية، حيث لم يكن بالإمكان التأكد من سلامة الأسرى بشكل كامل عند اتخاذ قرارات الهجوم.

تجدر الإشارة الى أن هذا التصريح يعيد تسليط الضوء على الانتقادات التي وُجهت للجيش والحكومة بشأن المخاطر التي تعرض لها الأسرى خلال العمليات العسكرية، في ظل غياب معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة.