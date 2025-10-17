الدفاع المدني: تم انتشال أكثر من 260 شهيداً وسط ظروف إنسانية صعبة

فلسطين اليوم- غزة

أكد الدفاع المدني في غزة، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن انتشال أكثر من 260 جثمانًا لشهداء من تحت الأنقاض، وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في المعدات.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن هناك ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي، حيث يُبدي اهتمامًا كبيرًا بانتشال أسرى الاحتلال، بينما يُهمل مأساة نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الركام في غزة.

وقال إن طواقم الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة، لكنها تفتقر إلى المعدات المتطورة اللازمة للوصول إلى الجثامين، في ظل استمرار المناشدات اليومية من الأهالي الذين يطالبون بانتشال ذويهم.

وأضاف أن الدفاع المدني سلّم كل المنظمات الدولية قائمة باحتياجاته الطارئة، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب قرارًا سياسيًا دوليًا جادًا للتعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.