الأغذية العالمي: مكافحة المجاعة في غزة "ستتطلب وقتًا"

فلسطين اليوم- غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن جهود مكافحة المجاعة في قطاع غزة لن تكون سريعة، داعيًا إلى فتح جميع المعابر لإدخال كميات ضخمة من الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج، عبير عطيفة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الأمر سيتطلب وقتًا للحدّ من المجاعة" التي بدأت تتفاقم منذ نهاية أغسطس في عدة مناطق من القطاع المحاصر.

وأضافت أن لدى البرنامج حاليًا خمسة مراكز توزيع نشطة أقرب إلى السكان المتضررين، مشيرة إلى أن الهدف هو توسيع شبكة التوزيع لتشمل 145 مركزًا بهدف "إغراق غزة بالغذاء"، على حدّ تعبيرها.

وأكد البرنامج أن الوصول الإنساني لا يزال محدودًا، وشدد على ضرورة فتح كافة المعابر البرية بشكل فوري ومنتظم لتسهيل دخول الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود والمستلزمات الطبية.