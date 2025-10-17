الاحتلال يقر بفشل عملياته العسكرية لإنقاذ أسراه في غزة

فلسطين اليوم

أقر مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن غالبية العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال لإنقاذ الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة، قد فشلت.



وقال المسؤولون: إن "بعض العمليات انتهت بمقتل الأسرى ومقتل وإصابة جنود القوة التي نفذت العملية".



وأضاف أن "بعض الأسرى قتلوا بنيران الجيش وآخرين بصواريخه".

وخلال حرب الإبادة التي عاشها القطاع على مدار عامين، استطاعت المقاومة في غزة الحفاظ على سرية أماكن تواجد أسرى الاحتلال، ورغم استخدام الاحتلال أحدث التكنولوجيا والرصد إلى جانب العمليات العسكرية البرية المكثفة داخل المدن والأحياء بدعم غربي، لم يفلح في العثور عليهم وإطلاق سراحهم.

وتمكنت الفصائل المقاومة الفلسطينية في مقدمتها حركة "حماس"، من أسر 253 أسيرًا إسرائيليًا وجلبهم إلى قطاع غزة، بعد اقتحام السياج الفاصل والعبور إلى مستوطنات الغلاف في السابع من أكتوبر 2023، قبل أن تندلع الحرب الدامية.

وجرى خلال الحرب، ثلاثة صفقات تبادل بين المقاومة والاحتلال كان أخرها الصفقة الجارية التي تمت وفق خطة ترامب المؤلفة من 20 أسيرًا، أطلقت من خلالها الأولى أسرى العدو، ونظرًا لصعوبة العثور عليهم، تبقي 19 جثة "إسرائيلية" محتجزة داخل القطاع، وينتظر الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.