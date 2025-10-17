الجبهة الداخلية في غزة تصدر تنويهًا هامًا للمواطنين

فلسطين اليوم

نبهت الجبهة الداخلية الفلسطينية، اليوم الجمعة، المواطنين في قطاع غزة كافة إلى التزام أقصى درجات الحيطة وعدم الاقتراب أو العودة إلى المناطق التي شهدت تواجد قوات الاحتلال الاسرائيلي، وخصوصاً المناطق الحدودية لمدينة غزة، حتى يُعلن رسمياً عن انسحابها ويتحقق المختصون من خلو المنطقة.

وأكدت الجبهة الداخلية، في بيان، أي خرق لهذا التحذير يعرض حياة المواطنين لمخاطر جسيمة.

وأكدت أن الاقتحام أو التوجه المبكر إلى تلك المواقع يعرقل عمل الفرق الطارئة والجهات الميدانية ويُعرض عمليات الإخلاء والإنقاذ للخطر.

واهابت بالجميع بالالتزام الكامل واليقظة الوطنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.