فلسطين اليوم

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إن العائلات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تحمل تكاليف عودة الغذاء إلى الأسواق، موكدًا أن جميع الأراضي الزراعية مدمرة تقريبًا، ويصعب الوصول إليها، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدار عامين في غزة.

وأوضحت وكالة الغوث، في منشور لها على منصة "إكس"، أن كيلو الطماطم "البندورة" الذي كان يكلف في السابق 60 سنتًا، يكلف الآن 15 دولارًا، على سبيل المثال وإن وجد أصلاً.

وأشارت إلى أن العائلات التي كانت تعيش في السابق على أراضيها لم يعد لها أي دخل الآن بسبب التدمير أو تعذر الوصول إليها.

وبيّنت وكالة الغوث، أنه حتى يتسنى إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة، لا بد من ضمان تدفق غير مقيد للمساعدات.

ورغم مرور الأسبوع الاول من التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تمهيدًا لإنهاء الحرب، لم يسمح الاحتلال بالشكل المطلوب إدخال المساعدات الانسانية والتجارية إلى القطاع، ويعيش سكانه جميعاً أوضاع معيشية صعبة.



