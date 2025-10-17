مدفعية الاحتلال تقصف بالقذائف شمال مخيم البريج

فلسطين اليوم

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بالقذائف مناطق في شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن مدفعة الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل أطلقت عددًا من القذائف بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية داخل القطاع، أراضي شمال البريج.

مستشفى العودة بالنصيرات، صرح اليوم، بأنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 إصابات، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة بغزة، إلى 67,967 شهيدًا و170,179 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي، استشهد وأصيب مواطنين في شمال القطاع وجنوبه إثر استهدافهم من جيش الاحتلال.