الاحتلال يبدأ بوضع علامات لتحديد الخط الأصفر في غزة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أوعز بوضع علامات خاصة على طول "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة.

وقال "كاتس"، بحسب صحيفة "هارتس": إن "أي محاولة لعبوره سيقابل بالنار".

وقصف جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، أي بعد إعلان اتفاق وقف النار تمهيدًا لإنهاء الحرب، مواطنين في المناطق الشرقية من القطاع ما أدى لارتقاء شهداء وعدد من الإصابات.

وانسحب جيش الاحتلال من قلوب مدن قطاع غزة لعدة كيلوات باتجاه المناطق الشرقية والشمالية إلى حد الخط الأصفر داخل القطاع، وهو الخط المتفق عليه بالمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.