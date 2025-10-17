شهيد وإصابات بقصف جوي "إسرائيلي" على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات جوية على أهداف في جنوب لبنان وشرقه، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخص وإصابة سبعة أخرون بجروح مختلفة جراء الغارات الاسرائيلية "العنيفة" على مناطق بين عدلون وأنصار، جنوب لبنان.

من جهته، قال جيش الاحتلال: إنه "قصف بنى تحتية لحزب الله".

ووصل تعداد الشهداء والإصاباتح بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية" إلى 2255 شهيداً و10,524 جريحا من بدء العدوان الإسرائيلي في 8 من اكتوبر 2023م.

