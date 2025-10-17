قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان أحدهم مصاب بالرصاص في طولركم ونابلس

فلسطين اليوم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة شبان من مدينتي طولكرم ونابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين إحداهما بعد الاحتلال بالرصاص الحي داخل مدينة نابلس.

وأضافت أن قوة خاصة من جيش الاحتلال داهمت منزلاً في منطقة المخفية وعاثت فيه فسادًا وخرابًا، قبل اعتقال الشابين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد سيف فقهاء وفارس أيمن نجار بعد مداهمة منزليهما في بلدة عنبتا بطولكرم، بحسب المصادر.

وقالت: إن "القوات الإسرائيلية اقتادت المعتقلين إلى منطقة غير معروفة".