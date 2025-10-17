قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة

فلسطين اليوم

أعلن حسن الهيدوس، قائد نادي السد والمنتخب القطري لكرة القدم، الخميس، تبرعه بالمساهمة في بناء مدرسة وقاعة رياضية في إطار إعادة إعمار قطاع غزة، احتفالا بتأهل منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الهيدوس، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "‏الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وتابع: "في لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعا للعطاء".

وأضاف الهيدوس: "جميل أن يأتي هذا التأهل متزامنا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة"، الذي نرجو أن يكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة.

واختتم: "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة (قاعة) رياضية في تعمير غزة، إيمانا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وساهم الهيدوس (34 عاما) في تأهل منتخب قطر لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد تصدره للمجموعة الأولى لملحق التصفيات، بعد التعادل مع عمان والفوز على الإمارات.

وتعد هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها "العنابي" كأس العالم، لكنها الأولى عبر التصفيات، بعد أن شارك في نسخة 2022 باعتباره المضيف، وخرج من دور المجموعات.

واعتزل الهيدوس، اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 التي توج "العنابي" بلقبها للمرة الثانية، لكنه عدل عن قراره في يونيو/حزيران الماضي، بعد محاولات ناجحة لإقناعه بقيادة الفريق في ملحق تصفيات المونديال.

وسبق للهيدوس، خوض 167 مباراة دولية مع "العنابي"، حيث أحرز خلالها 35 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين في كأس آسيا، وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها مع منتخب بلاده إلى كأس العالم.