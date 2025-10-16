العفو الدولية: تمديد اعتقال الطبيب أبو صفية وتعذيبه ظلم صارخ

فلسطين اليوم

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية، وتعريضه للتعذيب والإساءة إليه "ظلم صارخ".

ومددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" في وقت سابق من اليوم، اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية مدة 6 أشهر إضافية.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، إن محكمة بئر السبع الإسرائيلية عقدت صباح اليوم الخميس الموافق 16/10/2025، جلسة للنظر في تمديد اعتقال الدكتور أبو صفية (52 عام)، والذي حضرها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة قراراً بتمديد اعتقاله لمدة 6 شهور بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واقتياده منه تحت تهديد السلاح بعد تدميره المستشفى وإخراجه من الخدمة.