أطباء بلا حدود": الوضع الصحي بغزة حرج جدًا

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، أن الوضع الصحي بقطاع غزة حرج جدًا، وأن وقف إطلاق النار لم يرافقه فتح للمعابر وإدخال للمساعدات.

وأضافت "أطباء بلا حدود"، في بيان، أنها لم تلحظ أي تحسن في قدراتها لإدخال المساعدات، مشيرة إلى أنها تواجه المعوقات نفسها.

وشددت المنظمة على أنها تحتاج إلى وصول المساعدات قبل الحديث عن إعادة بناء المستشفيات في غزة.

وبينت أن القطاع الصحي في غزة يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، مشيرة إلى وجود 70 مليون طن من الركام ونحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر.