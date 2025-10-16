وفد فلسطيني يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية أوضاع اللاجئين ومسار تسليم السلاح في المخيمات

فلسطين اليوم

بحث وفد فلسطيني، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوفد، مع سلام، في السرايا الحكومية بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، وضم كلا من ياسر عباس، الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمستشار السياسي والقانوني في اللجنة علي مراد.

وناقش الجانبان متابعة مسار تسليم السلاح داخل المخيمات، والقضايا المتصلة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين، وسبل معالجة عدد من الملفات الحياتية الملحة بما يعزز التعاون اللبناني– الفلسطيني، في إطار احترام السيادة والقوانين اللبنانية، وضمان كرامة العيش للاجئين الفلسطينيين.

وأكد سلام حرص الحكومة اللبنانية على متابعة هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية.