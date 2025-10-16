استشهاد طفل عقب إصابته برصاص الاحتلال جنوب الخليل

فلسطين اليوم

استشهد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاماً)، مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة الريحية جنوب الخليل.

وكان الطفل الحلاق أصيب بجروح خطيرة، اليوم الخميس، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، في بلدة الريحية جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال، أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية، ما أدى الى إصابة طفل برصاصة اخترقت الحوض، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة، ووصفت إصابته بالخطيرة.