استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية

فلسطين اليوم

استشهد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب مهدي أحمد كميل (20 عاماً) استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت مشاة في شوارعها، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله، وأطلقت الرصاص صوب شاب وأصابته، ليعلن لاحقا استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قتلت بعد عصر اليوم الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) من بلدة الريحية جنوب الخليل، بعدما أطلقت الرصاص صوب أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية.

وباستشهاد كميل يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي، إلى 51 شهيدا.