6 إصابات نتيجة شن طائرات الاحتلال غارات على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الخميس، أكثر من 15 غارة جوية على جنوب لبنان، شملت منطقة أنصار وعدلون وشمال الليطاني وصيدا والنبطية ومرجعيون.

وأكدت مصادر محلية سماع قوية لانفجار الصواريخ، فيما انتشرت مشاهد لنيران هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في قضاء النبطية، شنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة واقعة بين بلدتي رومين وحومين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارات أدت إلى إصابة 6 أشخاص كحصيلة أولية.